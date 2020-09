Tweede Kamer over mondkapjes: ’Winkeliers zijn geen boa’s’

„Hoe kan het kabinet winkeliers hier nou mee opzadelen”, vraagt Kamerlid Verhoeven van coalitiepartij D66 zich af. Ⓒ ANP/ HH

Den Haag - De druk op het kabinet neemt toe om mondkapjes op drukke plekken tot landelijke norm te verheffen. Het advies om het aan winkeliers in de grote steden over te laten, leidt namelijk tot chaos en willekeur, klinkt in de Tweede Kamer. Intussen is ook in de zorg onvrede met een nieuwe richtlijn over mondmaskers.