Lokale partij PRO21 in Nijkerk verliest zetel na zelf aangevraagde hertelling

Dinsdag werd de definitieve uitslag in Nijkerk bekendgemaakt na de hertelling. PRO21 zakt daardoor van zes naar vijf zetels. De VVD komt nu op vier zetels.

„Ook na de hertelling is het verschil klein, maar ik twijfel niet aan de zorgvuldigheid van de hertelling”, reageert burgemeester Gerard Renkema, tevens voorzitter van het centraal stembureau.

PRO21 laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn dat de partij een zetel moet inleveren. „Uit de hertelling blijkt: iedere stem telt”, aldus PRO21, dat benadrukt voor openheid en transparantie te zijn. „Met het bespreekbaar maken van het kleine verschil in de voorlopige uitslag hebben we dat in de praktijk gebracht. Daar stonden we achter en daar staan we achter.”