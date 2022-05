Politie slaat alarm vanwege vermissing CDA-raadslid Armand Opreij (48)

Armand Opreij is ex-wethouder en momenteel directeur van Monumentenwacht Limburg.

Na afgelopen maandag heeft niemand hem nog gezien of gesproken. Volgens de politie is hij voor het laatst gezien op de Boschstraat in Maastricht. Mogelijk is hij richting België gegaan.

De politie is dringend op zoek naar hem. „We hebben reden om ons ernstige zorgen te maken”, zo staat vermeld in het opsporingsbericht. Mensen die de vermiste Armand Opreij na maandag hebben gezien of gesproken of andere informatie kunnen verstrekken worden verzocht contact met de politie op te nemen: 0900-8844.