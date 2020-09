GGD vindt meer testlocaties zinloos: ’Labs zijn overbelast’

Wie snel door de coronateststraat wil, heeft de laatste tijd pech. Door een tekort aan lab-capaciteit is het moeilijk om een afspraak te maken. Ⓒ Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Amsterdam - De laboratorium-capaciteit in ons land voor het analyseren van coronatesten zit tegen zijn maximum aan. Daarom heeft het geen zin voor de GGD om op te schalen met meer testlocaties, ook al is de organisatie er wel toe in staat. „Wij kunnen binnen een week of drie 100.000 extra testen per week afnemen, maar de labs kunnen het niet aan”, zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland.