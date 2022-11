Stadion eert militairen tijdens footballwedstrijd, toont per ongeluk pornoster

Fans waren vooraf opgeroepen om foto’s in te sturen van familie of bekenden die in het Amerikaanse leger zitten. Deze zouden dan tijdens de wedstrijd tussen de Minnesota Vikings en de Dallas Cowboys, die afgelopen weekend plaatsvond, worden getoond.

Echter maakte iemand van deze gelegenheid gebruik om een grap uit te halen. Met de tekst: „Dit is mijn neef, hij zit in het leger”, stuurde deze persoon een foto in van pornoacteur Steven Wolfe, artiestennaam Johnny Sins.

De organisatie had dit niet door en toonde de pornoacteur in zijn militaire uniform levensgroot op het scherm in het stadion.