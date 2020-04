Gommers: ’Heel wat traantjes gelaten, toen ik hieraan dacht’

Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling ligt met het coronavirus, is zondag gestegen met 25 extra patiënten. In totaal liggen nu 1385 coronapatiënten op de ic. De stijging vlakt af, terwijl de capaciteit van 2400 bedden is behaald, waarvan 500 voor non-coronapatiënten bedoeld zijn.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zei eerder dat het aantal mensen op de intensive care ongeveer gelijk blijft. „Dat komt doordat de instroom afvlakt en er langzamerhand ook meer patiënten herstellen en de ic verlaten.”

Gommers is blij met de resultaten, maar weigert de vlag buiten te hangen, vertelt hij in tv-programma Op1. „Ik wil benadrukken dat het spannend is. De prognoses zijn nog steeds dat we blijven groeien. Vandaag met een kleine 25. Als dat morgen weer hoger wordt... We hebben nog ruimte voor 500 patiënten, dus als het aantal weer 50 per dag wordt, zijn we er over tien dagen.”

’Blijf binnen’

Daarom moeten we afwachten, aldus Gommers, en kunnen we nog geen conclusies trekken. Bovendien komen er ook non-coronapatiënten aan. „Dit was de eerste dag met mooi weer. Dan zie je dat er veel meer ongevallen zijn door motorrijders. Daar maak ik me zorgen over.” Gommers wees nog op ’kleine haardjes’ zoals kerkdiensten. „Die kunnen een gigantisch effect hebben.”

Gommers krijgt bijval van Britt Dekkers, die ook bezorgd is. „Ik merk het bij mijn vrienden en vriendinnen. Die denken: ’Oh, we krijgen de eerste positieve berichten, we kunnen misschien wel weer afspreken’. Het is dat ik een moeder op de ic heb, maar anderen zien niet wat daar speelt. Blijf binnen.”

Triage

Aan tafel ging het ook over triage: het scenario waarin ziekenhuizen moeten kiezen welke patiënten wel worden behandeld, en welke niet. „We willen daar absoluut uit blijven. Nu al gaan we het gesprek aan met ouderen. Of ze het echt willen. Dat scheelt al. Daarnaast zijn Duitsland en België ook een optie. We maken overal gebruik van”, aldus Gommers. Hij moet wel toegeven dat triage nog steeds een mogelijk scenario is. Volgens Gommer moet worden gekozen voor ’de beste keuze voor de maatschappij’. Leeftijd speelt daar eveneens een rol bij. 50Plus-leider Henk Krol, ook aan tafel, stelde dat op de ic niet naar leeftijd moet worden gekeken. „Je moet kijken naar wat de kansen zijn van mensen die herstellen.”

Ook Krol heeft gehoord dat ouderen soms hun plek zullen opgeven voor een jonger iemand. „Dat hoor ik ook om me heen. Of ik mijn plek zal afgeven? Zoals ik me nu voel, zou ik zeggen: nee. Ik heb nog veel taken af te maken. Maar als je je broos voelt, en je kijkt naar je kleinkinderen bijvoorbeeld, dan zou die keuze misschien makkelijk zijn.” Gommers benaderde, tot slot, dat ’we deze discussie (over hoe de keuzes gemaakt moeten worden, red.) vanaf nu echt moeten gaan voeren’. „Ik heb heel wat traantjes gelaten de afgelopen weken, toen ik alleen in de auto zat, toen ik hieraan zat te denken. Maar het is wel van iedereen. Je moet iedereen gehoord hebben. We moeten het met elkaar doen, zodat wij als artsen een leidraad hebben.”