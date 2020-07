Langzaam rijdende boeren bekeurd op A28 bij Zwolle

Afbeelding ter illustratie: ook op de A7 vanuit Groningen richting Heerenveen rijden woensdagmorgen actievoerende boeren. Ⓒ De Vries Media

DE LICHTMIS - Enkele demonstrerende boeren reden te langzaam over de A28 bij Zwolle en zijn daarom bekeurd. Volgens de politie brachten ze de verkeersveiligheid in gevaar. De minimumsnelheid op de snelweg is 60 kilometer per uur.