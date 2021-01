Derde verdachte opgepakt na dood 14-jarig meisje Almelo

Het lichaam van het 14-jarige meisje werd zondag na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein in Almelo. Diezelfde avond werden de jongen uit Almelo en de man uit Wierden opgepakt. Maandag is de politie gestart met een buurt- en sporenonderzoek, dat dinsdag nog verder gaat. Er worden ook getuigen gehoord.

De politie wil nog niets zeggen over de relatie tussen het meisje, de jongens en de oudere man. Ook is nog niets bekend over de doodsoorzaak van het meisje.

Het meisje werd zondagavond in het kanaal bij Almelo aan het Wendelgoor gevonden. Ⓒ News United

Volgens De Stentor was het overleden meisje leerlinge op het Zonecollege in Almelo waar ze in de tweede klas zat. Volgens de krant zijn klasgenoten, mentoren en docenten geïnformeerd.