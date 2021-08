Opnieuw vervuilde coronavaccins gevonden in Japan

Donderdag werden ruim 1,6 miljoen Moderna-vaccins uit voorzorg teruggehaald vanwege een onbekende substantie in sommige flesjes. Het is niet bekend om wat voor vervuilingen het gaat en of die een gevaar opleveren voor de gezondheid. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

De Japanse autoriteiten maakten zaterdag bekend dat twee mannen zijn overleden nadat ze vaccins hadden gekregen van een vervuilde partij, maar het is nog onduidelijk of die sterfgevallen het gevolg zijn van de inentingen. Ook dit wordt nog onderzocht.

Ongeveer 44 procent van de Japanse bevolking is volledig ingeënt tegen Covid-19. Het Aziatische land heeft sinds juli te maken met een toename van het coronabesmettingen. Vanwege de vele infecties gelden in grote delen van Japan strenge maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.