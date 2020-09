Israël vanaf vrijdag twee weken in ’complete lockdown’

Premier Benjamin Netanyahu maakte dat woensdagavond bekend. Ⓒ ANP / HH

TEL AVIV - Israël gaat vanaf komende vrijdag voor twee weken in een „complete lockdown”, maakte premier Benjamin Netanyahu woensdagavond bekend in een videoboodschap. De opschaling van de reeds aangescherpte lockdown die sinds vrijdag van kracht is, komt nadat in Israël recordaantallen aan coronabesmettingen zijn vastgesteld.