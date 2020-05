Bizar: ondanks coronaverbod grote demonstratie Berlijn

De autoriteiten hadden voor de Dag van de Arbeid toestemming gegeven voor twintig demonstraties met maximaal twintig deelnemers. De overwegend linkse actievoerders trokken zich daar weinig van aan.

Om grote samenscholingen te voorkomen heeft de politie veel straten in het centrum van Berlijn afgesloten. Actievoerders staken vuurwerk af en er waren spreekkoren tegen de politie. Agenten probeerden met luidsprekers de demonstranten duidelijk te maken dat ze zich moesten verspreiden.

Een agent en een actievoerder tegenover elkaar in Berlijn. Ⓒ EPA

Mars door Kreuzberg

Volgens lokale media werden in aanloop naar de demonstratie diverse mensen door de politie aangehouden. Er is op 1 mei traditioneel een mars door de wijk Kreuzberg. Vanwege de coronacrisis is dat dit jaar niet mogelijk.

Vier medewerkers van de Duitse omroep ZDF belandden in het ziekenhuis nadat hun camerateam was aangevallen door een groep van ongeveer vijftien mensen. Drie andere leden van het team bleven ongedeerd. De politie arresteerde zes mensen na het incident.

Relletjes

De politie in Berlijn is vrijdag met vijfduizend mensen in de stad aanwezig. De 1 meiviering gaat in Berlijn traditioneel gepaard met betogingen en schermutselingen tussen actievoerders en politie.

Ook in Leipzig en Hamburg waren demonstraties tegen het kapitalisme. Meer dan tweehonderd mensen waren bijeengekomen in het Oost-Duitse Leipzig. De meeste mensen droegen mondkapjes. Daar verliep alles goed, volgens de politie. In Hamburg heeft de politie ingegrepen bij een niet-aangekondigde protestactie. De demonstranten moesten vertrekken, anders zou de politie een waterkanon inzetten.