De vrouwen van Foppe

Heeft u een beetje zin in komende zomer?

„Ja, zeker. Een EK in eigen land is natuurlijk prachtig. Het is een zware poule, met onder andere Noorwegen, maar niet onmogelijk. We zijn niet favoriet, maar dat is juist wel aardig. Het vrouwenvoetbal zit in de lift, de meeste nieuwe aanmeldingen bij de clubs binnen de KNVB zijn meisjes. Onze meiden zijn enorm gemotiveerd om met dit EK het vrouwenvoetbal verder op de kaart te zetten.”

Hoe ver ziet u Oranje komen?

„We zijn outsider. Oranje is subtop. De resultaten in de oefenwedstrijden zijn tot nu toe wisselend. Van het sterke land Duitsland verloren we afgetekend, maar van Rusland wisten we weer knap te winnen. En aan de voorbereiding zal het niet liggen, die zit hartstikke goed in elkaar.

Zo’n goed programma heb ik zelden meegemaakt, dat heeft de KNVB goed voor elkaar.

Momenteel doen we mee aan de Algarve Cup, dan komen we in april weer bij elkaar en eind mei begint de voorbereiding al richting het toernooi in juli.”

Wat is de kracht van dit Oranje?

„Ze zijn enorm gedreven, moeten nog prijzen winnen. Ze zijn nog niet te oud maar hebben inmiddels wel wat ervaring en zijn al een poosje bij elkaar. Veel speelsters spelen bij goede clubs in het buitenland en zijn fysiek veel sterker geworden.”

Met Vivianne Miedema als blikvanger?

„Zij doet het erg goed bij Bayern München, is veel fitter en volwassener geworden. Ze is een van de beste speelsters van het EK maar is als spits natuurlijk altijd afhankelijk van de aanvoer.”

Waarom bent u eigenlijk bij dit oranje gaan werken?

„Ik was nooit zo veel bezig met het vrouwenvoetbal, maar ook wel benieuwd. En ze zochten ervaring. Ik vind het ook belangrijk en mooi om door te geven wat ik in mijn carrière heb opgestoken.”

Hoe is de rolverdeling met bondscoach Sarina Wiegman?

„Sarina vroeg mij toen ze bondscoach werd om naast adviseur ook gewoon een rol op het veld te hebben. Ze stelde nog voor om daar een naam voor te verzinnen, omdat dat misschien lastig was met mijn status enzo. Maar ik zei: ik ben gewoon je assistent, dat is prima zo. En het gaat uitstekend, we werken goed samen.”

Tot slot: stel u kunt kiezen: met oogstrelend voetbal stranden in de halve finale, of met resultaatvoetbal het toernooi winnen?

„Winnen is altijd het belangrijkste. Je wordt herinnerd om de prijzen die je wint. We zullen realistisch moeten spelen.”