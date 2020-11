Jongetje van 15 maanden overleden door ongeluk A16

Het ongeval gebeurde afgelopen maandag op de A16 ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht. Even na 19.00 uur ging het mis, toen twee bestelauto’s in botsing kwamen. Het jongetje moest uit een van de voertuigen bevrijd worden door de brandweer, trauma-artsen verleenden daarna eerste hulp. Ondanks intensieve behandeling is het jongetje aan zijn verwondingen overleden.

De bestuurder van de andere bestelauto, een 46-jarige man uit Den Haag, raakte bij het ongeluk gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De impact van het ongeval is groot, zegt de politie. Direct betrokkenen worden opgevangen en begeleid.

De politie is op zoek naar getuigen om het tragische ongeval beter in kaart te kunnen brengen.