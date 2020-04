Eiland vol superrijken koopt duizenden corona-tests

De tests zijn bedoeld voor de families, maar ook voor de mensen die werken zoals de bewakers op het Fisher Island, zo schrijft de Miami Herald.

De eigenaren van het eiland kochten de tests bij University of Miami Health System.

Fisher Island, met eigen stranden en een golfbaan, is het ’duurste’ postcodegebied van Amerika. Er wonen achthonderd gezinnen die al aardig geïsoleerd leven van het vasteland. Fisher is alleen per boot of heli te benaderen.

800 superrijke gezinnen op Fisher Island bij Florida, hebben zomaar duizenden coronatests op de kop getikt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Alleen al het lidmaatschap van de Fisher Island Club kost elk jaar 250.000 dollar. Het gemiddelde inkomen van een bewoner is rond de 2,5 miljoen dollar.

De aankoop wekt de woede van veel Amerikanen. In heel Florida kon maar één procent worden getest. Je moet flink ziek zijn om in aanmerking te komen voor de test.

Sissy DeMaria, woordvoerster namens de superrijken, zegt tegen de krant dat de inwoners van Fisher Island bovengemiddeld oud zijn en daarom vatbaarder voor het virus.

Er zijn waarschijnlijk ruim vijf inwoners besmet. Hoeveel ze per bloedtest hebben betaald, wilden ze niet bekendmaken.

