Ploumen op PvdA-congres: ’Toeslagaffaire is schuld van rechts’

„Voor veel Nederlanders voelt het alsof ze minder zijn dan een ander”, zei Ploumen, variërend op de les die ze van haar ouders kreeg en die ze nu als campagneslogan gebruikt: ’Je bent niet meer dan een ander, maar ook niet minder dan een ander’. „Omdat ze niet gehoord worden, machteloos in een hoek worden gedrukt, achterna gejaagd door de overheid. Zoals is gebeurd bij de toeslagenaffaire. Als gevolg van een systeem dat door rechts is bedacht. Waarbij het rondpompen van geld en efficiency-denken het grootste goed werd.”

Tijdens het partijcongres in Meppel, eerder uitgesteld nadat Lodewijk Asscher zich terugtrok als lijsttrekker, ging Ploumen zowat voorbij aan de rol van de PvdA in de nietsontziende fraudejacht van de Belastingdienst die duizenden gezinnen in de problemen bracht. Maar bij Asscher, als minister van Sociale Zaken verantwoordelijk voor de toeslagen, was de hand in eigen boezem oprecht geweest, vond Ploumen. Het aftreden van het kabinet was dat niet, zo redeneerde de voormalige minister van het vorige kabinet.

Smoezen

„Echt verantwoordelijkheid nemen is dan een zeldzaamheid in de politiek. Dus toen ik deze week in de Tweede Kamer tegenover de hoofdrolspelers Rutte en Hoekstra stond, kreeg ik met de minuut meer respect voor Lodewijk.” Ze waarschuwde haar achterban niet te geloven ’in de smoezen van Rutte en Hoekstra’. „Want dit kabinet treuzelt al jaren met compensatie. En intussen zitten ouders nog steeds in onzekerheid en in de schulden. Dus kom bij mij niet aan met zogenaamde praktische bezwaren. Hoekstra, regel het! Vandaag nog.”

’Prins Bernhard-belasting’

Ploumen kon als nieuwe partijleider amper nieuwe accenten zetten - het verkiezingsprogramma is immers al klaar. Wel onderstreepte ze waarin de PvdA verschilt van VVD en CDA. De sociaaldemocraten willen immers het minimumloon omhoog en de zorgpremie naar beneden en een belasting voor huisjesmelkers, die de partij de ’Prins Bernhard-belasting’ blijft noemen. „En we hebben gezien dat Mark Rutte bereid is om alles te doen om maar in het Torentje te blijven. Dat is de echte Rutte-doctrine. Alsof het zijn eigendom is. Alsof een VVD-makelaar de erfpacht van het Torentje eeuwigdurend heeft afgekocht.”

Standje

Eerder op de dag had partijvoorzitter Nelleke Vedelaar de achterban nog een standje gegeven om de aanvallen op Lodewijk Asscher die diens val inluidden als lijsttrekker. „Ik heb als voorzitter vaak meegemaakt dat we onze mensen ter discussie stellen. Ik vraag me oprecht af of dat de manier is waarop we dat moeten doen.”

Of Ploumen voor een verkiezingszege kan zorgen? Eurocommissaris Frans Timmermans, die vanaf zijn zolderkamer in Brussel het congres toesprak, denkt van wel. „Lilianne Ploumen zal de PvdA naar de overwinning leiden. Daar ben ik van overtuigd.”