Binnenland

Opgepakte vrouw in onderzoek dood baby Sem twee weken langer vast

De 39-jarige vrouw die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van baby Sem Vijverberg, die in 2006 dood werd gevonden in Doetinchem, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem vrijdagmiddag bepaald.