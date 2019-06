Nederland maakt zich weinig zorgen over oude ijzeren gasleidingen

,,We hebben een handjevol telefoontjes gehad”, vertelt Peter Hofland van Liander. ,,Enkele, minder dan tien.” De vragen van mensen zijn vooral ‘praktisch van aard’. ,,Mensen willen weten of dit soort leidingen bij hun zelf liggen. We verwijzen ze dan naar de website, daar staat een actueel overzicht van de leidingen die aan vervanging toe zijn.”

Ook komen er vragen binnen wat mensen moeten doen. ,,Vooral als ze zelf een gaslucht ruiken. We vertellen ze dan wat mensen altijd moeten doen bij een gaslucht: geen risico’s nemen, het nationaal storingsnummer bellen, ramen en deuren openen en de hoofdgaskraan sluiten.”

Bij Enexis, dat nog iets meer van vijfhonderd kilometer verouderde leiding moet gaan vervangen, was er de hele morgen zelfs nog geen telefoontje binnengekomen. ,,We zien wel wat meer bezoek op de website”, vertelt woordvoerder Bob Winckels, die uitlegt dat Enexis al in 2010 is begonnen met het vervangen van de leidingen. ,,In 2013 hebben we dat proces versneld en dat gaan we nu ook doen. Wij geven aan dat we alle oude, gietijzeren leidingen voor 1 januari 2024 hebben vervangen.”

Bij de derde netbeheerder, Stedin, loopt het evenmin storm op de klantenservice. ,,Er komen wel wat belletjes binnen”, vertelt zegsman Koen de Lange. Maar hoeveel dat er zijn en wat er precies gevraagd wordt, moet nog worden geïnventariseerd. ,,Ik kan me voorstellen dat mensen willen weten wat er aan de hand is en wat er gebeurt. We kunnen nog tegen niemand zeggen ‘we komen over tien maanden langs’ of iets dat daarop lijkt. Maar als je op ons kaartje ziet dat je een blauwe leiding voor de deur hebt liggen, komen we in ieder geval voor 2030 langs om die aan te pakken. Daar communiceren we uiteraard tijdig over, omdat het voor mensen wel wat voeten in de aarde heeft.”