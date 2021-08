Gifaanval op universiteit: 30-jarige student kritiek, zes anderen onder blauwe plekken

De universiteit sprak eerder al van een ’vermoedelijke gifaanval’. De politie neemt de zaak hoog op en heeft 40 rechercheurs op de zaak gezet. „We hebben een stof gevonden die ernstige gezondheidsschade kan aanrichten en mogelijk zelfs dodelijk kan zijn”, aldus een politiewoordvoerder dinsdagmiddag. Om welke stof het gaat, wil de politie niet zeggen omdat dat daderinformatie is. De politie heeft nog geen zicht op een mogelijke dader of een motief.

Politiebronnen spreken van een mogelijke poging tot moord. De studenten en onderwijspersoneel zouden het verdachte goedje maandag op drie verschillende plekken hebben gedronken en werden al snel ziek.

Tot dinsdagochtend is er op de universiteit gezocht naar nog meer vervuilde levensmiddelen. Voor zo ver bekend zijn die niet gevonden. Politiebronnen melden dat er een verdachte stof is aangetroffen in een melkverpakking. Agenten spreken van ’een bijzonder indringende geur’. De stof zou ook zijn geroken in een waterreservoir.

Mensen krijgen het advies geen eten te nuttigen dat opgeslagen was op de campus in de periode dat de misdaad vermoedelijk is gepleegd.