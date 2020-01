Europees Parlement stemt over Brexitverdrag

Een gewone meerderheid is voldoende. Voorafgaand aan de stemming rond 18.00 uur voeren de parlementariërs nog een debat met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Tegenzin

Diverse Nederlandse afgevaardigden zullen met enige tegenzin instemmen met het terugtrekkingsakkoord. Esther de Lange (CDA) doet dat met pijn in het hart. Zij kijkt al vooruit naar de gesprekken over de toekomstige relatie. Het parlement zal er volgens haar op toezien dat er „geen uitverkoop van onze interne markt” komt.

„Er staat veel op het spel bij de spannende onderhandelingen over onze toekomstige relatie, zegt ook Bas Eickhout (GroenLinks). Peter van Dalen (ChristenUnie) stemt „met frisse tegenzin” voor het akkoord. „Want ik betreur de Brexit zeer.”

Ook Bert-Jan Ruissen (SGP) vindt het vertrek jammer. „Maar de Britten hebben er het recht toe.” Hij heeft „grote zorgen over de Nederlandse vissers, agri-exporteurs en andere handelaren.”

De sociaaldemocratische fractie met daarin de PvdA neemt woensdag „met een lach en een traan” afscheid van de Britse collega’s. Europarlementariër Agnes Jongerius denkt dat premier Boris Johnson uit is op „een belastingparadijs waar multinationals in het zonnetje worden gezet. Maar wij laten ons niet afschrikken door dreigementen van een bullebak. Een eerlijk speelveld en gelijk loon voor gelijk werk staan voor ons voorop in de komende onderhandelingen.”