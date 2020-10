Jaar cel en tbs voor man (36) die tieners neerstak in Den Haag

Tegen de man was vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

De man stak zonder aanleiding drie jongeren in hun rug met een mes. Ook achtte het Openbaar Ministerie hem schuldig aan meerdere mishandelingen in 2018 en 2019, waarvan onder anderen zijn moeder en stiefvader slachtoffer waren.

„Hoewel het letsel van de jongeren gelukkig beperkt is gebleven, heeft de verdachte daarmee grove inbreuk gemaakt op hun lichamelijke integriteit”, aldus de rechtbank. „Het steekincident heeft bij hen niet alleen lichamelijke, maar ook emotionele littekens veroorzaakt. Zo heeft het jongste slachtoffer een posttraumatische stressstoornis opgelopen.”

Onderzoek Pieter Baan Centrum

De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens de onderzoekers is bij de man sprake van een ziekelijke stoornis en was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar tijdens de steekpartij. De opgelegde gevangenisstraf is daarom lager, dan wanneer de feiten hem wel helemaal zouden kunnen worden toegerekend.

Volgens de rechtbank moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat de verdachte weer een geweldsmisdrijf pleegt. Hij lijdt aan een ziekelijke stoornis die wordt verergerd door drugsgebruik. Eerdere behandelpogingen, zowel vrijwillig als onvrijwillig, hebben niet geholpen. De rechtbank vindt het vanuit veiligheidsoogpunt onverantwoord hem onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij. Daarom krijgt de man, naast de gevangenisstraf van één jaar, tbs met dwangverpleging opgelegd.