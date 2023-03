’Tandarts mengt dodelijk gif door eiwitshake van zijn vrouw’

Amerikaanse media schrijven dinsdag over de details uit de gruwelijke moordzaak. De 45-jarige tandarts James Toliver Craig zou eerder deze maand online gezocht hebben naar een niet te traceren gif en zou vervolgens een bus kaliumcyanide hebben besteld.

Twee dagen later werd zijn vrouw Angela (43) met hoofdpijn en duizeligheid opgenomen in het ziekenhuis. Angela lag vijf dagen op de intensive care, voordat afgelopen zondag werd besloten om haar lijdensweg te beëindigen nadat ze hersendood was verklaard. Het stel had een lange geschiedenis met relatieproblemen, ontrouw en financiële problemen. Ook zou de tandarts een eerdere poging hebben ondernomen om zijn vrouw te vergiftigen. Hij zou meerdere buitenechtelijke affaires hebben gehad en kampte volgens de zus van het slachtoffer met een porno-verslaving.

Toen Angela zich vorige week niet lekker voelde, stuurde ze haar man nog een berichtje dat het voelde alsof ze ’vergiftigd’ was. De tandarts stuurde een berichtje terug dat hij er niet achter zat. „Ik maak me enorm zorgen om je”, hield hij zijn toen al vergiftigde vrouw voor.

Volgens Amerikaanse media liet de tandarts het gif bezorgen bij de praktijk waar hij werkte. Vooraf zei hij tegen een kantoormedewerkster dat er een pakketje onderweg was dat niet geopend mocht worden. Toen een andere collega toch het pakketje opende zag ze een biochemische waarschuwingssticker. De medewerkster sloeg er verder geen acht op, totdat twee dagen later de vrouw van de tandarts met vreemde klachten werd opgenomen. De zakelijke partner van de tandarts werd gewaarschuwd en de politie werd erbij gehaald. Niet veel later werd de tandarts als verdachte aangehouden.

De tandarts beweert het gif te hebben gekocht omdat zijn vrouw suïcidaal zou zijn. Volgens de onderzoekers is echter uit niets gebleken dat Angela aan zelfmoord dacht. Volgens de politie gaat het om een ’gruwelijke, complexe en berekende’ moord.

Uit het arrestatiebevel zou blijken dat de tandarts van plan was om een nieuw leven te beginnen met de orthodontiste uit Texas, met wie hij ’seksueel getinte’ mailtjes uitwisselde.