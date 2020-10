Uni op de korrel om truc met ’ondermaatse’ buitenlandse studenten

Dat schrijft minister Van Engelshoven (Hoger Onderwijs) in antwoord op Kamervragen van het CDA. De partij had de minister opheldering gevraagd over het hengelen naar lucratieve studenten van buiten Europa door universiteiten. Geregeld hebben die studenten uit bijvoorbeeld China of Rusland niet het benodigde diploma op niveau 6VWO om aan de universitaire studie van hun keuze te beginnen, maar een papiertje dat gelijkstaat aan een HAVO-diploma. Via een commerciële instelling kunnen ze tegen forse betaling in een jaar worden klaargestoomd om alsnog aan de opleiding van hun keuze te beginnen. Soms, zoals bij de Universiteit van Amsterdam, worden ze dat jaar ingeschreven bij een andere studie om zo alsnog een verblijfsvergunning te kunnen krijgen.

De ’werkwijze van de UvA schuurt met de zorgplicht die de onderwijsinstellingen hebben op grond van de Vreemdelingenwet’, vindt Van Engelshoven. Instellingen moeten studenten immers vertellen over de Nederlandse wet. Die bepaalt dat studenten in een voorbereidend jaar alleen een verblijfsvergunning krijgen als ze toelaatbaar zijn op de opleiding van hun keuze, hetgeen niet opgaat voor het voorbereidend jaar. „Indien dat niet gebeurt en studenten niet worden ingeschreven voor de voorkeursopleiding, dan is er ten minste sprake van oneigenlijk gebruik van het voorbereidend jaar.” De IND gaat erover in gesprek met de UvA.

De Inspectie voor het Onderwijs doet onderzoek naar de praktijken, die mogelijk wijdverbreid zijn. Nu al is zicht op drie private aanbieders, die voor acht onderwijsinstellingen het voorbereidend jaar verzorgen voor 51 opleidingen. In november, na het oordeel van de Inspectie, komt Van Engelshoven met een finaal oordeel. CDA-Kamerlid Van der Molen is het al duidelijk: „Stoppen met dit op hol geslagen verdienmodel.”