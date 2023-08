VN-topman bij BRICS: we gaan richting een multipolaire wereldorde

JOHANNESBURG - VN-topman António Guterres heeft in Zuid-Afrika op de top van BRICS-landen gepleit voor een hervorming van de internationale orde. De Portugees zei dat het huidige netwerk van internationale instellingen grotendeels is opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. „Toen heersten koloniale machten nog over veel Afrikaanse landen. Die hadden daardoor geen inspraak.”

Ⓒ ANP / AFP