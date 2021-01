Deze week weer vorst en sneeuw op komst

Dat meldt Weeronline. Woensdagavond gaat het in de binnenlanden al licht vriezen, en ’s nachts zakt het kwik vrijwel overal onder nul.

Ook donderdag krijgen we koude lucht. „De temperatuur wordt niet hoger dan 2-3 graden en een lekkere dikke winterjas in combinatie met handschoenen en een sjaal is geen overbodige luxe”, meldt Weeronline. Vrijdag wordt ’een fraaie winterdag met geregeld zon’. De gevoelstemperatuur ligt onder nul.

Zaterdag blijft het koud én kan er sneeuw vallen. „Vooral in de avond en in de nacht naar zondag trekt een gebied met winterse neerslag over het land. Waarschijnlijk valt daarbij in eerste instantie sneeuw, die geleidelijk naar het oosten uitbreidt. In het westen gaat de sneeuw mogelijk snel over in regen, maar vooral in het binnenland kan het wit worden met een paar centimeter sneeuw.”

Zondag wordt het weer warmer. Dan zal er hooguit natte sneeuw vallen of regen. Maandag regent het.