Agent probeert ruzie te sussen, maar wordt zelf in gezicht geslagen

Het geweldsincident vond rond vier uur plaats in de Gelkingestraat in het centrum van de stad. Twee agenten wilden een conflict tussen twee mannen sussen, maar de man uit Beilen richtte zijn agressie tegen één van de agenten en sloeg hem in het gezicht, aldus de politie.

De Drentenaar is aangehouden voor mishandeling. Ook zou hij beide agenten meermaals hebben uitgescholden. De politie in Groningen heeft de zaak in behandeling.

De politie benadrukt dat ’agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel’ is. „Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.”