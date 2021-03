Iran viert vuurfestival: drie doden, duizend gewonden

Van de 1030 gewonden verloren 87 mensen een ledemaat, maakte het hoofd van de Iraanse hulpdiensten Pirhossein Koulivand op de staatstelevisie bekend. De belangrijkste boosdoeners waren zelfgemaakt vuurwerk en geïmproviseerde explosieven, zo zei hij.

De autoriteiten hadden gewaarschuwd tegen massale bijeenkomsten, vanwege de coronapandemie, maar die waarschuwing werd in grote mate in de wind geslagen. Er werden in Teheran 25 mensen gearresteerd.

Het traditionele feest wordt gevierd aan de vooravond van de laatste woensdag op de Iraanse kalender. Moslimleiders zien het feest als heidens, maar het is diepgeworteld in de Iraanse cultuur.