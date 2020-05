Advocaten blijven uit protest weg bij Marengo-proces

De advocaten van het kantoor Ficq & Partners noemen de situatie door de strenge coronamaatregelen „onwerkbaar.” Rechtbanken openen sinds deze week weer voorzichtig de deuren, maar voor veel (gedetineerde) verdachten en hun advocaten blijft het lastig om fysiek aanwezig te zijn, zeker bij inleidende zittingen zoals die in het liquidatieproces Marengo volgende week maandag en dinsdag. Via videoverbinding kan wel, maar meestal maar voor beperkte tijd, afhankelijk van de mogelijkheden in de penitentiaire inrichtingen. Echter, volgens de advocaten past de mogelijkheid om op die manier bij de zaak te zijn „niet bij een zaak als Marengo.”

De advocaten van het kantoor staan onder anderen Mohammed R. en zijn onlangs in Colombia opgepakte broer Saïd R. bij. Hoofdverdachte Taghi wordt bijgestaan door Inez Weski. Zij had al laten weten dat hij niet aanwezig zal zijn, ook niet via een videoverbinding.