Noodkreet: ’Aantal verkeersongevallen onacceptabel’

Dat stelt de Verkeersveiligheidscoalitie – een club van 36 organisaties zoals ANWB, TNO, Veilig Verkeer Nederland, Bovag en RAI Vereniging – in een noodkreet aan de politiek. „Het is van belang om bij de formatie door te pakken op verkeersveiligheid en een duidelijke ambitie te formuleren voor de komende tien jaar en daar een deugdelijk prijskaartje aan te koppelen”, zegt ANWB-ceo Marga de Jager.

„Er vallen in Nederland iedere dag twee verkeersdoden en 58 ernstig gewonden. Dat is gewoon onacceptabel.

Verkeersongevallen zorgen jaarlijks niet alleen voor onnoemelijk menselijk leed maar ook voor hoge maatschappelijke kosten van zo’n 17 miljard euro. Een nieuw kabinet mag dat niet negeren en moet ingrijpen, want anders gaat het volledig de verkeerde kant op”, stelt De Jager namens de coalitie.

Focus

„We denken graag mee en bieden daarom donderdag het ’Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’ aan alle politieke partijen aan, waarin oplossingsrichtingen staan die nodig zijn om het aantal slachtoffers in het verkeer terug te dringen”, aldus De Jager. „De focus zou in de komende kabinetsperiode vooral moeten liggen op het veiliger maken van wegen en fietspaden in en tussen steden, het tegengaan van afleiding in het verkeer door betere handhaving en het veiliger maken van voertuigen.”

Elke euro

De Jager: „Investeren in verkeersveiligheid loont, zo berekende het CPB al eerder. Elke euro in (fiets)infrastructuur betaalt zich bewezen drie à vier keer terug in lagere maatschappelijke kosten. We moeten nu actie ondernemen, want we zijn de afgelopen vijftien jaar onze internationale koppositie als verkeersveilig land kwijtgeraakt en behoren inmiddels tot de slechtst presterende landen van Europa. Daar waar andere EU-landen vasthouden aan 50 procent reductie van het aantal verkeersdoden in 2030, heeft Nederland een dergelijke doelstelling op dit moment niet.”