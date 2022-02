Felle buien tijdens avondspits

„In de loop van de middag en aan het begin van de avond trekken felle buien van west naar oost over het land. Hierbij kan het flink plenzen en is kans op hagel en zware windstoten. Rondom deze buien zijn windstoten van 75 tot 85 km/uur mogelijk”, zegt Johnny Willemsen van Weeronline. De zwaarste buien worden precies tijdens de avondspits verwacht. De felste buien trekken ongeveer tussen 15.00 en 18.00 uur over het land.

„Zware windstoten kunnen hinderlijk zijn voor verkeer, vooral voor lege vrachtwagens, bestelbusjes en auto’s met aanhangers. Ook kan intense neerslag korte tijd slecht zicht veroorzaken en is kans op aquaplaning”, aldus Willemsen.

Vanavond trekken de buien naar Duitsland weg en volgen brede opklaringen. Komende nacht trekken nieuwe buien over het land. Bij deze buien is winterse neerslag mogelijk, maar doordat het stevig blijft waaien komt het niet tot vorst en zal winterse neerslag op de meeste plaatsen niet of nauwelijks blijven liggen. Heel lokaal kan het gras, vooral in Noord-Nederland, tijdens een felle bui met hagel of natte sneeuw eventjes wit worden.