Poetin bereid om gaskraan open te draaien

De Russische president wees erop dat de gasmarkt gebalanceerd noch voorspelbaar is, zeker in Europa. Tegelijkertijd is Rusland van harte bereid om aan zijn „contractuele verplichtingen” te voldoen en de Europese markt van meer gas te voorzien. „We garanderen gasleveringen aan Europa zonder enige interrupties.”

Poetin sprak verder tegen dat de Nord Stream 2 een politiek ingestoken project is. Volgens criticasters wil het Kremlin met deze pijpleiding Europa afhankelijk maken van Russisch gas. „Nonsens”, aldus de Russische president. „Het is een puur commercieel project.”