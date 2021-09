Premium Het beste van De Telegraaf

Goed bevriend met nieuwe vlam van ex: ’Makkelijk om elkaar na een scheiding de pis lauw te maken’

Eén van de gedeelde passies die Bass en Dennis met elkaar verbindt: muziek. Ⓒ Annemiek Mommers

Sittard - Vrijdag is het de Dag van de Scheiding. Voor Bass van Heel (43) uit Sittard is het, ondanks zijn scheiding een jaar geleden, allesbehalve een pijnlijke dag. Vlak na de breuk raakte hij goed bevriend met de nieuwe partner van zijn ex: Dennis Leufkens (47) uit Born. „Onze kinderen mochten nergens de dupe van worden.”