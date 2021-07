’Verdachten fatale woningbrand Hilversum bekenden van politie’

Dat melden meerdere bronnen van De Telegraaf, waaronder mensen uit hun directe omgeving. De politie Midden-Nederland kan niets zeggen over de achtergrond en identiteit van de verdachten. K., met 17 jaar de jongste van de twee, werd vorige week opgepakt. De tweede verdachte, Wail El B. (19), werd deze week opgepakt.

De politie vermoedt dat de jongste verdachte de brand heeft aangestoken. De 19-jarige El B. wordt verdacht van medeplichtigheid. Beiden hebben antecedenten. Wat ze precies op hun kerfstok hebben is niet bekend. El B. is een talentvolle vechtsporter uit Hilversum.

Reeks pesterijen

De twee wonen in de buurt van de woning aan de Lutherhof waar Witkamp en Vos woonden. De politie vermoedt dat de brand de fatale en trieste apotheose is van een langdurige reeks pesterijen aan het adres van de twee. Die hadden al camera’s geplaatst aan de woning.

De twee slachtoffers werden op vrijdag 28 mei zwaargewond uit het brandende pand gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De 48-jarige vrouw bezweek enkele uren later aan haar verwondingen. Twee dagen later overleed ook haar 49-jarige man. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. Het is niet bekend wie de advocaten van de twee verdachten zijn.