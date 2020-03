’Medewerkers Plus in tranen door boze weigerklanten’

Jeanette Rozema, medewerkster van een Plusfiliaal in het Groningse Bedum, is teleurgesteld in klanten die het verplichte winkelkarretje weigeren en supermarktmedewerkers een veeg uit de pan geven. Al drie medewerkers zijn deze week zodanig geschoffeerd, dat ze in tranen raakten, zegt Rozema tegen RTV Noord. „We werken zo hard. Als dan een klant boos wordt, knapt er ook iets bij ons.”

„Die mensen werden boos omdat ze alleen de winkel in mogen met een winkelkar. Dat systeem is ervoor dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het is voor hun eigen veiligheid en die van ons.”

Brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft alle supermarkten in het land opgedragen een winkelkarretje te verplichten. Kleinere supers mogen een mandje verplicht stellen. Daarnaast gelden andere geboden, zoals ’Doe uw boodschappen alleen’ en een aanmaning te stoppen met hamsteren. Ook geldt een maximum van één klant per 10 m2 winkelvloer.

De meerderheid heeft begrip voor die regels. Een enkeling niet. „We hebben de afgelopen tijd heel hard gewerkt met ons allen om de schappen gevuld te houden. Als je dan te maken krijgt met een boze klant kan ik heel goed begrijpen dat je vol schiet en emotioneel wordt”, zegt Rozema. De huilende collega’s zijn goed opgevangen. „We blijven met ons allen de schouders eronder zetten.”

’Onbegrip! Boosheid! Egoïsme!’

Ook een Plusfiliaal in Tubbergen merkte dat de maatreglen volledig verkeerd zijn gevallen. „Dan stuit je opeens op onbegrip! Boosheid! Egoïsme! Ik denk dan: heeft u gisteravond het nieuws niet gezien?”, laten manager Niké Pleijhuis weten op Facebook.

„Ik heb vandaag medewerkers gezien die hun tranen moeten wegslikken, van frustratie en onbegrip. Medewerkers die onfatsoenlijk behandeld werden, soms zelfs uitgescholden! Ikzelf heb ook mijn tranen moet wegslikken... En toen ik net thuis kwam heb ik ze maar even laten komen”, aldus Pleijhuis. „Het moet er toch een keer uit.”

„Ik maak me zorgen om mijn medewerkers, mijn gezin, mijn eigen ouders en mijn schoonouders, eigenlijk om alle mensen die me lief zijn. Maar.... ik maak me ook zorgen om ú, om úw ouders & schoonouders en iedereen die ú lief is. En omdát ik me daar zorgen om maak, proberen wij het maximale te doen wat wij kunnen! We zetten een telefoonlijn op voor mensen die niet online kunnen bestellen, we werken de klok rond, nemen allerlei maatregelen voor uw en onze veiligheid. Ik zet elke dag opnieuw mijn mensen in de frontlinie om u te helpen! Om u van dienst te zijn. En daarvoor hoeven we geen lintje of applaus. Dat is gewoonweg ons werk.” Maar, vraagt Pleijhuis, gedraag je fatsoenlijk. „Adem in, adem uit.”

Een soortgelijke ervaring? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.