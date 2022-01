Fiscus deed fraude-onderzoek op basis van ’nationaliteit of uiterlijk voorkomen’

Onderzoekers van PwC kraken in een rapport harde noten over de zwarte lijsten die de Belastingdienst jarenlang heeft gebruikt in de jacht op fraudeurs. Daarop bleken honderdduizenden burgers en ondernemers te zijn opgenomen, zonder te weten dat ze op die lijst stonden. Een plek op de zwarte lijst kon mensen behoorlijke problemen opleveren, bijvoorbeeld dat ze geen schuldsanering kregen als ze die nodig hadden. De zwarte lijsten van de Belastingdienst, het systeem daarachter is inmiddels uitgeschakeld, waren in strijd met de nodige rechtsbeginselen, blijkt uit het onderzoek van PwC.

Een opvallende variant daarvan was dat de fiscus tussen 2014 en 2019 volgens PwC ’met enige regelmaat’, dat gaat om ’tientallen’ voorbeelden, risico-analyse deed op basis van ’nationaliteit of uiterlijk voorkomen’, schrijven de onderzoekers. Wat voor effect dat had op burgers, heeft PwC niet kunnen achterhalen. Van Rij is hoe dan ook geschrokken van de signalen: „Deze keur ik ten strengste af.”

Het bleek daarnaast moeilijk, zo niet onmogelijk, om weer uit het systeem te komen. Op de zwarte lijsten waren ook van 10 procent van de mensen ’bijzondere persoonsgegevens’ opgenomen, zelfs tot scans van paspoorten aan toe. Omdat veel Belastingdienst-medewerkers toegang konden krijgen tot de zwarte lijsten, is een deel van die gevoelige info ’breed verspreid’ binnen de fiscus.