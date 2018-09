Muntenslikkende zeeschildpad geopereerd

De groene zeeschildpad verblijft in een natuurpark in Sriracha. Ⓒ AP

BANGKOK - Thaise dierenartsen hebben maandag 915 munten verwijderd uit een 25 jaar oude zeeschildpad. Het dier slikte de munten in die omstanders voor geluk in zijn zwemwater hadden gegooid. De munten en andere voorwerpen die uit de schildpad kwamen, wogen in totaal 5 kilo, wat uiteindelijk haar vermogen om te zwemmen beperkte. Schildpad Omsin - spaarpot in het Thais - zelf woog 59 kilo.