Tropische storm Marco zwelt aan tot orkaankracht

Beelden van Laura, de storm die nog vóór Marco komt. Ⓒ AFP

MIAMI - De tropische storm Marco is in de Golf van Mexico aangezwollen tot orkaankracht met windsnelheden tot 120 km per uur en nog hardere windstoten. Het National Hurricane Center in Miami verwacht dat het natuurgeweld vanaf maandag voor veel overlast gaat zorgen in een groot gebied aan de Amerikaanse zuidkust.