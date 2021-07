Malta weigert als eerste EU-land niet-gevaccineerden

Buitenland

Bevolking EU voor eerst deze eeuw afgenomen

Voor het eerst sinds het begin van deze eeuw is de bevolking in de Europese Unie in 2020 afgenomen. De bevolking kromp van afgerond 447,3 miljoen naar 447,0 miljoen. Volgens het Europees Bureau voor de Statistiek is de breuk in de jaarlijkse bevolkingsgroei mede te wijten aan de coronapandemie.