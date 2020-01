Vrouw krijgt 25 jaar cel om doden man met oogdruppels

Stacey en Joshua. Ⓒ Facebook

CLOVER - Een Amerikaanse vrouw moet 25 jaar de cel in omdat zij haar man heeft vergiftigd door oogdruppels in zijn water te doen. De 53-jarige Lana Sue Clayton vergiftigde haar man Steven in hun huis in Clover (South-Carolina). Aanvankelijk werd gedacht dat het 64-jarige slachtoffer een natuurlijke dood stierf, maar uit de autopsie bleek later dat de man een gevaarlijke dosis tetryzoline in zijn bloed had. De stof zit in oogdruppels en neussprays.