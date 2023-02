Regenachtig weer verwacht tijdens carnavalsweekend

Op de eerste dag van het carnavalsweekend is het de hele dag bewolkt en is er weinig zon. Er trekt een regengebied over het land en overal gaat het van tijd tot tijd regenen. In Brabant en Limburg staat bovendien een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 of 5. In steden als Maastricht en Breda ligt de temperatuur rond 11 graden. In de nacht naar zondag is het met minima rond 6 temperaturen wel een stuk kouder.

Zondagochtend zijn er opnieuw veel wolkenvelden en kan het af en toe regenen. Weeronline verwacht dat het vanaf het middaguur overal droog is. Er staat maar weinig wind en het wordt 7 graden in het noorden en 9 graden in het zuiden.

De laatste twee dagen van carnaval lijken volgens het weerbureau vrijwel droog te gaan verlopen. De zon schijnt af en toe en het kwik loopt op naar 9 tot 13 graden met weinig wind. In de avond en nacht koelt het af en de temperaturen kunnen dalen tot onder 5 graden.

Extra treinen

NS zet komend carnavalsweekend extra treinen in. Ook worden de laatste treinen van vrijdag tot en met dinsdag verlengd om carnavalsvierders te vervoeren.

Op alle stations in Brabant en station Weert rijdt het hele weekend minimaal twee keer per uur een trein. Tussen Breda en Rotterdam worden in de nacht van zaterdag op zondag extra treinen ingezet.