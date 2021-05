Marineofficier voor de rechter voor aanrandingen aan boord van de Karel Doorman

Aankomst van de Zr.Ms. Karel Doorman. Het marineschip keert terug na coronahulp Cariben. Ⓒ ANP

Arnhem - Een marineofficier uit Schoonebeek staat terecht omdat hij in mei 2020 bij Sint Maarten op de Zr.Ms. Karel Doorman drie mannelijke collega’s ongewenst betastte. Het bevoorradings- en ondersteuningsschip bevindt zich op het moment van de incidenten al een maand in het Caribisch gebied voor coronahulpverlening. Vooral op Sint-Maarten. Maandagochtend begint de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank in Arnhem.