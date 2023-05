Twee mannen opgehangen in Iran wegens godslastering

Het Iraanse gerecht verweet de twee mannen, Jusuf Mehrdad en Sadrollah Faseri Sare, dat ze onder meer in chatgroepen beledigingen hadden geuit tegen de islam en de profeet. Ook hadden de twee contact met antireligieuze en atheïstische netwerken. Justitiedienst Mizan zegt ook dat er op de gsm van Mehrdad een video werd gevonden over een koranverbranding. De advocaaat van Mehrdad stelde meermaals dat zijn cliënt onschuldig was.

Mensenrechtenactivisten hebben al jaren kritiek op de uitvoering van de doodstraf in Iran. Terechtstellingen wegens blasfemie worden in het door sjiitische geestelijken geleide land echter uiterst zelden voltrokken. Mensenrechtenorganisatie Hengaw meldde een paar dagen geleden wel nog dat Iran dit jaar al 199 gevangenen terechtgesteld heeft.