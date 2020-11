Rotterdamse docenten bedreigd om spotprent

„Op de foto is de context waarin de spotprent hangt volledig verdwenen”, stelt de schoolleiding in de brief. „Het gevolg is dat er bedreigingen in de richting van collega’s zijn geuit. Deze bedreigingen vinden we onacceptabel.”

Franse leraar

Het Nederlandse onderwijs stond maandag nog stil bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Hij werd twee weken geleden onthoofd, nadat hij in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed had gebruikt in een les over vrijheid van meningsuiting. Het Emmauscollege besteedde hier maandag ook aandacht aan.