Duizenden mensen op de been in Amsterdam voor situatie Afghanistan

De manifestatie met de slogan ’Elke Afghaan recht op een veilig bestaan’ werd georganiseerd door Azadi, een beweging van jonge Afghaanse Nederlanders, en maakt deel uit van de internationale protestbeweging ’Stop Killing Afghans Now’. Verschillende sprekers, allemaal Afghaans of met een Afghaanse achtergrond, deelden hun zorgen over de situatie in het land waar de Taliban aan de macht zijn.

Met hun aanwezigheid op de Dam demonstreerden de mensen tegen „de jarenlange bloedige aanslagen en huidige gruweldaden van de Taliban, de nalatigheid en wandaden van alle internationale partijen in Afghanistan en het gebrek aan mensenrechten voor Afghaanse vluchtelingen binnen en buiten de grenzen van Europa”, zo beschrijft de organisatie de inzet.

In vijftien grote Europese en Amerikaanse steden werd zaterdag gedemonstreerd. De demonstranten roepen de Nederlandse regering op om Afghanistan als onveilig land te verklaren, zodat Afghanen recht krijgen op bescherming en asiel.

Aansluitend aan het programma op de Dam werd een protestmars gelopen naar het Museumplein. Door het hoge aantal aanwezigen kwamen de demonstranten daar twee uur later dan verwacht rond 19.00 uur aan. „Ondanks dat iedereen verdrietig was, was er een goede sfeer”, blikt Akbari terug op de dag. Aan aanwezige politici, waaronder Sylvana Simons (Bij1), Laurens Dassen (VoltNederland) en Don Ceder (ChristenUnie), is een petitie aangeboden. Daarin wordt de overheid gevraagd verantwoordelijkheid te nemen en Afghaanse vluchtelingen veiligheid en asiel te verlenen. De petitie is zaterdagavond 18.000 keer ondertekend.