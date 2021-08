Honderden mensen op de been in Amsterdam voor situatie Afghanistan

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In Amsterdam zijn op de Dam honderden mensen bij elkaar gekomen om aandacht te vragen voor de onveilige situatie in Afghanistan. De manifestatie is georganiseerd door Azadi, een beweging van jonge Afghaanse Nederlanders, en maakt deel uit van de internationale protestbeweging ’Stop Killing Afghans Now’.