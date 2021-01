Telefoonlijn voor vaccinatie-afspraak door ’Sanna-effect’ overbelast

Werkgevers hebben per mail en per post hun werknemers in de zorg een uitnodiging verstuurd om een afspraak te maken bij een callcenter van de GGD. Maandag ging dat allemaal nog voorspoedig: toen zijn met 24.056 zorgmedewerkers afspraken gemaakt voor 48.112 vaccinaties (het Pfizer-vaccin wordt in twee delen gegeven). „Dat ging allemaal prima; ook dinsdag was de gemiddelde wachttijd slechts negen minuten”, zegt Kloppenburg.

Roodgloeiend

Maar vanaf het moment dat Sanna Elkadiri zich publiekelijk heeft laten vaccineren, staat de telefoon roodgloeiend. „Ik ben als verpleegkundige werkzaam voor de GGD”, laat Maria weten. „En ík kan geen afspraak maken. Bellen is niet eens mogelijk. Een schande, slecht voorbereid.” En De Telegraaf-lezer Rob mailt: „Mijn vrouw werkt in de zorg en probeert elk half uur 0800-1533 te bellen. Het lukt niet. Hoe kan dat in Nederland in 2021?”

„We kampen met het Sanna-effect”, laat Kloppenburg weten. „Kennelijk trekt zij mensen over de streep. We willen dat zorgmedewerkers niet langer dan een half uur hoeven te wachten, daarom hoort men een bandje waarin we vragen om later opnieuw te bellen. Is het vervelend? Ja. Maar we zijn van 8 tot 8 bereikbaar, 7 dagen per week, en er zijn genoeg vaccins. Dus blijf het proberen!”