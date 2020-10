Ex-hoofdredacteur Gaykrant Hans P. vond in kinderpornogroepen waardering

Ⓒ Illustratie Petra Urban

AMSTERDAM - Hij kreeg in zijn sociale kring niet de aandacht waar hij behoefte aan had. Tot Hans P. online in contact kwam met mensen die hem wel waardering gaven. Alleen zaten die personen, onder allerlei schuilnamen, in chatgroepen waar zeer ernstige kinderporno werd gedeeld. Tegen de 44-jarige Amsterdammer, voormalig hoofdredacteur van de Gaykrant, werd woensdag anderhalf jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.