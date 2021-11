Ruim 10 miljoen Britten hebben extra coronaprik gehad

In totaal hebben zo’n 13 miljoen mensen een uitnodiging voor een extra inenting gehad. Die worden verstuurd naar mensen vanaf 50 jaar en risicogroepen. Komende week kunnen nog eens 3 miljoen mensen een uitnodiging op de mat verwachten. De derde dosis van een coronavaccin volgt minstens zes maanden na de tweede prik.

Premier Boris Johnson roept mensen in een reactie op de mijlpaal op hun boosters te halen. „We weten dat de immuniteit van vaccins na verloop van tijd afneemt, dus boosters zijn van vitaal belang om u en uw dierbaren de winter door te beschermen”, aldus Johnson op Twitter. „Haal alstublieft deze levensreddende prik zodra u een oproep ontvangt.”

In het VK hebben ruim 50,2 miljoen mensen minstens één dosis van een coronavacin gehad, dat is omgerekend 87,4 procent van de bevolking die daarvoor in aanmerking komt. Ruim 45,8 miljoen mensen (79,7 procent) hebben twee prikken gehad en zijn dus volledig gevaccineerd. In het VK worden worden mensen vanaf 12 jaar ingeënt tegen Covid-19.