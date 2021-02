’President’ Kim Jong-un verschijnt voor het eerst sinds ruim een jaar weer met echtgenote

Kim Jong-un droeg tot nu toe slechts de titel van ’voorzitter’. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap is de wijziging in de titulatuur ingeven door Kims wens zijn positie op het internationale toneel te normaliseren.

Afgelopen maand verwierf de Noord-Koreaanse opperste leider ook al een nieuwe functie. Toen werd hij op het partijcongres van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij benoemd tot Algemeen Secretaris, een titel die tot dan toe was voorbehouden aan zijn vader Kim Jong-il.

Echtgenote

Woensdag verscheen ook Kim Jong-uns echtgenote Ri Sol-ju voor het eerst sinds meer dan een jaar in de openbaarheid. Ze verscheen in Pyongyang aan de zijde van haar man bij een concert ter gelegenheid van De Dag van de Schijnende Ster, de geboortedag van Kims vader en een van de belangrijkste feestdagen in het land. De staatskrant Rodon Sinmun publiceerde foto’s van het echtpaar.

Ri was sinds januari vorig jaar niet meer in de openbaarheid gezien, waardoor er driftig gespeculeerd werd over haar gezondheid en een eventuele zwangerschap. Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS lijkt Ri afgezien te hebben van publieke activiteiten om het coronavirus te ontlopen, maar was ze wel in touw voor haar kinderen. Volgens de dienst heeft het echtpaar drie kinderen.

Mondkapje

Ri en Kim werden lachend gefotografeerd terwijl ze naar het concert in het Mansudae Art Theatre keken. Opvallend was dat op de foto’s niemand in het publiek een mondkapje droeg of afstand hield.

Na het concert begaf Kim zich naar het Kumsuan Paleis, waar de gebalsemde lichamen van zijn grootvader en vader opgebaard liggen, om er een krans te leggen.