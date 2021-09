Premium Het beste van De Telegraaf

Rusland heeft verreweg de grootste gasvoorraad ter wereld, maar levert beperkt aan West-Europa Welk spel speelt Poetin met ons?

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Heel Europa bibbert voor een strenge winter, nu de gasvoorraden op het continent nog altijd halfleeg zijn, en de prijs van gas onverwacht de hoogte in is geschoten. De energierekening wordt voor sommige gezinnen onbetaalbaar, waarschuwen experts als TNO en Ben Woldring. Kwade genius in veel ogen is Rusland: het land met verreweg de grootste gasvoorraad ter wereld levert maar beperkt aan West-Europa. Welk spel speelt Poetin met ons?