Ook Brits standbeeld scouting-oprichter weg na protesten

Baden-Powell vocht in de negentiende eeuw in de Tweede Boerenoorlog. Dat leverde hem de status op van nationale held. Zijn beeltenis in de haven van de plaats Poole is zo’n tien jaar geleden neergezet en kijkt naar het eiland Brownsea, waar hij in 1907 de basis legde voor de scouting.

De autoriteiten in de kustplaats zitten inmiddels in hun maag met het beeld van de militair. Hij hield er volgens critici racistische denkbeelden op na. Een lokale bestuurder zei dat „sommige aspecten van zijn leven het minder verdienen om te worden herdacht.”

Ander geluid

Niet iedereen is blij met het besluit van de gemeente. Tegenstanders verzamelden zich bij het beeld om hun ongenoegen duidelijk te maken. Omstanders vroegen zich tegenover Sky News af of de piramiden en het Colosseum in Rome straks ook worden weggehaald.

Een petitie op internet om het beeld te laten staan is ruim zevenduizend keer ondertekend. Het is nog onduidelijk wanneer het beeld zal worden opgehaald. Een gemeentebestuurder zei volgens lokale media dat de aannemers die het monument donderdag zouden ophalen niet wilden komen vanwege de onrust.

Slavenhandelaar in haven gegooid

De grote antiracismeprotesten hebben in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een discussie over monumenten voor omstreden figuren uit het verleden. Betogers gooiden zondag in de haven van Bristol het beeld van slavenhandelaar Edward Colston in het water. Dat wordt nu overgebracht naar een museum.

De discussie over dergelijke monumenten speelt ook op andere plaatsen in de wereld. In België zijn beelden vernield van koning Leopold II. In de Verenigde Staten moesten onder meer standbeelden van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus het ontgelden.

